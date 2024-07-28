Лавров предупредил о рисках для безопасности из-за ядерного оружия в Азии

Глава МИД прибыл в Малайзию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе. Об этом он заявил журналистам по итогам визита в Малайзию.

Накануне министр прибыл с визитом в Куала-Лумпур. На встрече со своим малазийским коллегой стало известно, что дипломатические вузы двух стран теперь будут тесно сотрудничать - делегации вручили друг другу соответствующие ноты.

Малайзия намерена подать заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда к ней перейдёт председательство в АСЕАН, сообщает "ТВ Центр".

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