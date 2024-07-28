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Минобороны показало подготовку морпехов к участию в СВО

10:28
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Они учатся работать с БПЛА

На одном из тыловых полигонов в зоне проведения СВО оттачивают боевые навыки морские пехотинцы Северного флота - работают с беспилотниками. В арсенале наших военных - современные дроны, оснащенные инфракрасными датчиками и видеокамерами высокого разрешения.

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Задача - после взлёта вывести дрон на цель и произвести точный сброс боеприпасов. Кроме этого, военнослужащие отрабатывают технику сброса с квадрокоптера гранат в окоп противника.

В фронтовых условиях морские пехотинцы с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживая передвижения противника, а также корректируют удары артиллерии и успешно уничтожают вражеские БПЛА, в том числе западного производства, сообщает "ТВ Центр".

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