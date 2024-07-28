Путин на катере обошёл парадную линию боевых кораблей на Неве

В Петербурге проходит парад по случаю Дня Военно-морского флота

Россия отмечает День Военно-морского флота. Моряки, лётчики, береговая охрана, пехотинцы самоотверженно несут службу на водных рубежах и сегодня в их честь проходят масштабные торжества. Первыми праздник встретили жители и военнослужащие во Владивостоке. В бухте Золотой Рог выстроились подводные лодки, ракетные катера, тральщики.

С размахом День ВМФ отмечают и в Хабаровске. Экипажи боевых судов запустили дымовые ракеты, имитируя отражение атак с воздуха. Концерты и яркие выступления военнослужащих проходят в Петропавловске-Камчатском. В Авачинской бухте около десяти кораблей прошли вдоль берега и произвели учебные залпы.

Главный парад сегодня - в Санкт-Петербурге. Более 20 кораблей зашли в акваторию Невы. Мощь российского флота - противолодочные и малые ракетные корабли, крейсеры и корветы. А вместе с ними - боевые и учебные суда из КНР, Индии и Алжира. В торжествах принимает участие множество зарубежных гостей, в том числе командующие Военно-морских сил Китая, Мьянмы и Кубы. Был дан залп салютных расчётов.

Моряков поприветствовал Владимир Путин. В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева президент на катере обошёл парадную линию боевых кораблей, сообщает "ТВ Центр".

С трибуны Владимир Путин обратился к военным, участникам спецоперации и всем гражданам России. Поблагодарил действующих моряков и ветеранов за службу и поздравил с праздником. Завершил свою речь президент словами "Слава Военно-морскому флоту, за Россию, ура!".

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