Лавров заявил о невозможности полного уничтожения ХАМАС

Глава МИД сделал важные заявления в Малайзии

Полностью уничтожить ХАМАС, как это хочет израильский премьер-министр Нетаньяху, невозможно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа, украинский кризис и ядерное оружие Соединённых Штатов. Эти и другие темы обсудил глава внешнеполитического ведомства во время визита в Куала-Лумпур, где он встретился со своим малазийским коллегой.

У трапа самолета в малазийской столице Куала-Лумпур Сергея Лаврова встречали с жаркими рукопожатиями. Таким же, на одной волне, получился и диалог с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном. На встречу российский министр пришёл в национальной малазийской рубашке батик со светло-голубыми узорами в виде звёзд с двенадцатью лучами. Это было пожелание принимающей стороны. Сергей Лавров сказал, что он вежливый человек, поэтому согласился. Взаимопонимание у двух стран не только в этом вопросе.

Особое внимание привлекают у наших малазийских друзей, как и у всех стран АСЕАН, и в мусульманском мире ситуация в зоне палестино-израильского конфликта; операции, которые проводятся в секторе Газа. У нас единая позиция о необходимости немедленного прекращения огня, решение острейших гуманитарных проблем и после этого безотлагательно начинать необходимо договариваться о конкретных параметрах создания палестинского государства.

Говорили и об Украине. Сергей Лавров поблагодарил малазийских коллег за взвешенную позицию в этом вопросе. Для Юго-восточной Азии анализ печального опыта втягивания западом Украины в НАТО сейчас особенно актуален. Ведь Штаты теперь и здесь пытаются создать очередной полигон. В такой ситуации, сказал Лавров, Россия - "балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с Соединенными штатами. Поэтому сотрудничество Азии с Россией поможет сохранить региону свою суверенность.

__В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнёрам. Называют они все это совместными ядерными миссиями, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать применять, доставлять ядерное оружие. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесён ещё в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше.

От мировых проблем перешли к взаимовыгодному партнерству. Страны намерены повышать объемы торговли и развивать инвестиционное сотрудничество. Ещё в мае было подписано обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения. В ближайшее время оно вступит в силу. Глава малазийского правительства Анвар Ибрагим также озвучил желание вступить в БРИКС. Малайзия подаст заявку в следующем году, когда станет председателем АСЕАН.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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