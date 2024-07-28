Израиль готов начать войну с Ливаном

Из-за обстрела Голанских высот

Армия обороны Израиля этой ночью обстреляла несколько населённых пунктов Ливана. Как заявили в Тель-Авиве, целью стали террористические объекты группировки "Хезболла". По утверждению ЦАХАЛ, именно она нанесла ракетный удар по району Голанских высот. Накануне снаряд разорвался прямо на футбольном поле, погибли дети.

Ответственность за атаку Израиль возлагает на ливанскую группировку "Хезболла". В ЦАХАЛ утверждают, что было выпущено не менее сорока снарядов.

Глава "Хезболлы" уже назвал все обвинения ложными и отверг причастность к обстрелу. Однако, за несколько часов до удара по футбольной площадке организация взяла ответственность за удар по военному штабу бригады "Хермон" на склонах одноимённой горы. По мнению членов группировки, на спортплощадку могла упасть израильская ракета системы "Железный купол".

Израильские власти призывают к решительным ответным действиям. Звучат призывы о необходимости срочного военного наступления. Премьер Нетаньяху прерывает свой визит в США и возвращается домой.

Ближний Восток всё ближе к полномасштабной войне. Израильское телевидение утверждает: Нетаньяху ещё находясь в Вашингтоне, якобы успел получить добро на военную операцию против "Хезболлы". Этой ночью ВВС Израиля уже нанесли серию ударов по объектам группировки на юге Ливана.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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