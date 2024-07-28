ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Творческие люди приехали в Крым на фестиваль "Таврида. АРТ"

12:25
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Сегодня вечером он закроется

Более 55-и тысяч художников, музыкантов, актёров со всей страны собрались на одной площадке в Крыму. Там проходит VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ".

Концерты, театральные постановки, выставки, мастер-классы - программа насыщенная и разнообразная. Организаторы отмечают: в Год семьи лейтмотивом фестиваля стали традиционные ценности, сообщает "ТВ Центр".

"Таврида.Арт" длится уже третий день. Впереди участников ждут ещё десятки мероприятий. Ну, а вечером состоится церемония закрытия. Одно из важнейших культурных событий страны проходит в рамках реализации национального проекта "Образование".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму
Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.