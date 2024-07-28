Творческие люди приехали в Крым на фестиваль "Таврида. АРТ"

Сегодня вечером он закроется

Более 55-и тысяч художников, музыкантов, актёров со всей страны собрались на одной площадке в Крыму. Там проходит VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ".

Концерты, театральные постановки, выставки, мастер-классы - программа насыщенная и разнообразная. Организаторы отмечают: в Год семьи лейтмотивом фестиваля стали традиционные ценности, сообщает "ТВ Центр".

"Таврида.Арт" длится уже третий день. Впереди участников ждут ещё десятки мероприятий. Ну, а вечером состоится церемония закрытия. Одно из важнейших культурных событий страны проходит в рамках реализации национального проекта "Образование".

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