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Москвичей пригласили в парки на концерты военных оркестров

12:11
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Это - спецпроект фестиваля "Спасская башня"

Услышать всеми любимые мелодии и насладиться живой музыкой под открытым небом. В московском Саду имени рамках восьмого сезона проекта "Военные оркестры в парках" прошёл концерт "Угадай мелодию" в исполнении профессионального духового коллектива Первого отдельного Семёновского полка.

 Со сцены звучали произведения, узнаваемые буквально с первых нот - "Смуглянка", "Синий платочек", "Московские окна". Посетители подпевали артистам и танцевали под звуки вальсов и танго.

Выступления военных оркестров в парках - спецпроект Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который стал яркой частью культурной жизни столицы, сообщает "ТВ Центр".

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