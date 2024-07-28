Москвичей пригласили в парки на концерты военных оркестров

Это - спецпроект фестиваля "Спасская башня"

Услышать всеми любимые мелодии и насладиться живой музыкой под открытым небом. В московском Саду имени рамках восьмого сезона проекта "Военные оркестры в парках" прошёл концерт "Угадай мелодию" в исполнении профессионального духового коллектива Первого отдельного Семёновского полка.

Со сцены звучали произведения, узнаваемые буквально с первых нот - "Смуглянка", "Синий платочек", "Московские окна". Посетители подпевали артистам и танцевали под звуки вальсов и танго.

Выступления военных оркестров в парках - спецпроект Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который стал яркой частью культурной жизни столицы, сообщает "ТВ Центр".

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