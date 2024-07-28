Собянин рассказал о развитии Некрасовки

В районе строятся социальные объекты

О развитии района Некрасовка на юго-востоке столицы за последние пять лет рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, основное внимание направили на улучшение транспортной инфраструктуры. Там запустили метро и открыли электродепо "Руднёво".

Также через Некрасовку проходит Московский скоростной диаметр. Участок шестиполосной магистрали начинается у станции метро "Лухмановская" и соединяется с трассой М-12 "Восток".

Развивается и социальная инфраструктура района. Построили 14 детских садов и школ, дворец спорта с бассейнами и ледовой ареной, а также подстанцию скорой помощи. А в следующем году появится новая детско-взрослая поликлиника.

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