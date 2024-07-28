Путин озвучил реакцию России на появление американских ракет в Германии

Наша страна оставляет за собой право размещать подобные вооружения

Россия видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты в нашей стране с подлётным временем к ним около десяти минут. Поэтому в случае развертывания США вооружений в ФРГ Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет. Об этом на Главном морском параде по случаю Дня ВМФ заявил президент Владимир Путин.

Ситуацию, в которой Вашингтон заявляет о планах размещения в Германии высокоточных ракетных комплексов, Путин сравнил с временами холодной войны.

Он также отметил, что Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах и будет и дальше оснащать флот гиперзвуковыми комплексами. Глава государства заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем, предупредив о зеркальных мерах на развертывание ракет США в мире.

Сегодня в Петербурге проходит морской парад в честь Дня ВМФ. Моряков поприветствовал Владимир Путин. В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева президент на катере обошёл парадную линию боевых кораблей.

С трибуны Владимир Путин обратился к военным, участникам спецоперации и всем гражданам России. Поблагодарил действующих моряков и ветеранов за службу и поздравил с праздником. Завершил свою речь президент словами "Слава Военно-морскому флоту, за Россию, ура!".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram