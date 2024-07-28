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Путин озвучил реакцию России на появление американских ракет в Германии

11:48
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Наша страна оставляет за собой право размещать подобные вооружения

Россия видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты в нашей стране с подлётным временем к ним около десяти минут. Поэтому в случае развертывания США вооружений в ФРГ Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет. Об этом на Главном морском параде по случаю Дня ВМФ заявил президент Владимир Путин.
Путин на катере обошёл парадную линию боевых кораблей на Неве

Ситуацию, в которой Вашингтон заявляет о планах размещения в Германии высокоточных ракетных комплексов, Путин сравнил с временами холодной войны.

Он также отметил, что Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах и будет и дальше оснащать флот гиперзвуковыми комплексами. Глава государства заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем, предупредив о зеркальных мерах на развертывание ракет США в мире.

Сегодня в Петербурге проходит морской парад в честь Дня ВМФ. Моряков поприветствовал Владимир Путин. В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева президент на катере обошёл парадную линию боевых кораблей.

С трибуны Владимир Путин обратился к военным, участникам спецоперации и всем гражданам России. Поблагодарил действующих моряков и ветеранов за службу и поздравил с праздником. Завершил свою речь президент словами "Слава Военно-морскому флоту, за Россию, ура!".

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