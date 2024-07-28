Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Это - высшая церковная награда

Патриарх Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского, сообщает РИА Новости.

Глава государства сегодня находится в Санкт-Петербурге. Он принимал Главный морской парад по случаю Дня ВМФ.

Днём президент посетил Александро-Невскую лавру, где находятся мощи Александра Невского.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда РПЦ, ею награждаются военные, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внёсшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества.

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