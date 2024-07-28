ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

13:31
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Это - высшая церковная награда

Патриарх Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского, сообщает РИА Новости.

Глава государства сегодня находится в Санкт-Петербурге. Он принимал Главный морской парад по случаю Дня ВМФ.

Днём президент посетил Александро-Невскую лавру, где находятся мощи Александра Невского.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда РПЦ, ею награждаются военные, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внёсшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.