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Путин открыл памятник Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге

13:40
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

До этого президент принимал морской парад

Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии памятника адмиралу Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Монумент расположен в центре города, на площади Труда. Рядом находятся различные городские объекты, связанные с Российским флотом.

Глава государства сегодня находится в Санкт-Петербурге. Он принимал Главный морской парад, устроенный в связи Днём ВМФ. В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева президент на катере обошёл парадную линию боевых кораблей,

Днём президент посетил Александро-Невскую лавру, где находятся мощи Александра Невского. Патриарх Кирилл наградил президента орденом Святого благоверного князя Александра Невского.

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