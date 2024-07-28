Армия России освободила Прогресс и Евгеновку в ДНР

И продолжает двигаться вперёд

Подразделения группировки войск "Центр" освободили ещё два населённых пункта в ДНР - Прогресс и Евгеновку. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в минувшие сутки уничтожена американская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot. Средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, 34 беспилотника ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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