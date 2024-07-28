Москва вышла в лидеры по созданию комфортной городской среды

Об этом сообщил Сергей Собянин

Москва - лидер по созданию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, воплощать проекты в жизнь помогают городские службы и работники энергетической отрасли.

Так, при строительстве Троицкой линии метро специалисты проложили почти 165 километров электросетей. А при реконструкции поликлиник модернизировали и построили около 70-ти подстанций и переложили 200 километров кабелей. Также отремонтировали тепловые и заменили водопроводные сети.

В настоящее время городские службы готовят инфраструктуру для развития территорий Мнёвниковской поймы, индустриального парка "Руднёво" и государственного космического центра имени Хруничева.

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