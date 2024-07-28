Самые яркие кадры морского парада на Неве

Смотр кораблей принимал Владимир Путин
Россия отмечает День Военно-морского флота. По всей стране проходят масштабные торжества в честь моряков. Главный парад состоялся в Санкт-Петербурге. Его принимал Владимир Путин.
Президент поздравил россиян с праздником, подчеркнув, что наша страна продолжит оснащать флот передовым вооружением, а также ответит на планы США по размещению ракетных систем в Европе.
Заявления президента и яркие кадры парада - у Тимура Абдуллаева (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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