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Самые яркие кадры морского парада на Неве

14:44
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Смотр кораблей принимал Владимир Путин

Россия отмечает День Военно-морского флота. По всей стране проходят масштабные торжества в честь моряков. Главный парад состоялся в Санкт-Петербурге. Его принимал Владимир Путин.

Президент поздравил россиян с праздником, подчеркнув, что наша страна продолжит оснащать флот передовым вооружением, а также ответит на планы США по размещению ракетных систем в Европе.

Заявления президента и яркие кадры парада - у Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

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