В Москве собрались участники спортивного клуба ВМФ

Это - олимпийские чемпионы

Ежегодная встреча участников Центрального спортивного клуба Военно-морского флота проходит сегодня в столице. Почётными гостями мероприятия стали более 50-ти олимпийских чемпионов.

Организаторы говорят о самых ярких победах участников за историю клуба. Комплекс появился в 1944-м году. На его базе спортсмены отрабатывают навыки в плавательных и гребном бассейнах, а также на тренировочной базе в Серебряном бору.

Торжественная часть мероприятия - церемония награждения, в ходе которой организаторы отметят заслуги ветеранов, сообщает "ТВ Центр".

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