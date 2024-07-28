Собянин рассказал о новых лабораториях в московских колледжах

За год их число увеличилось

В московских колледжах с начала этого года заработали 55 новых мастерских и лабораторий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в колледжи поставлено более шести тысяч единиц оборудования. К примеру, в образовательном комплексе градостроительства "Столица" теперь можно испытывать строительные материалы, а в Политехническом колледже № 50 появилась возможность готовить сразу на трёх площадках мастеров слесарных работ для промышленности и транспорта.

Всего до конца года планируется модернизировать и переоборудовать 439 лабораторий и мастерских, а ещё создать 208 новых.

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