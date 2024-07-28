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Оргкомитет Олимпиады нелепо оправдался за вакханалию на открытии

17:15
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

И удалил провокационное видео со своего сайта

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже наделала много шума. Образованные и интеллигентные люди отметили, что организаторы Игр зашли слишком далеко: на сцене выплясывали люди непонятного пола; появлялась то королева Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках, то фрики, пародирующие картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

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И вот, спустя почти двое суток, оргкомитет Игр решил извиниться. Но не за всё, что возмутило публику, а только за позорную интерпретацию "Тайной вечери". Директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам нелепо оправдалась за содеянное.

"Безусловно, не было никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения", - сказала она на брифинге в Париже.

Интересно, что организаторы, почуяв неладное, утром 28 июля спешно удалили с официального сайта Олимпиады видео с откровенно провокационными моментами церемонии открытия, сообщает РИА Новости.

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