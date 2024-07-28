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Путин в Адмиралтействе встретился с гостями морского парада

18:07
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Президент поблагодарил военных за участие в торжествах

Президент Владимир Путин встретился с командирами иностранных кораблей, которые принимали участие в Главном морском параде по случаю Дня ВМФ. Глава государства принял военных в здании Адмиралтейства и поблагодарил за участие в торжествах. По словам президента, моряки всегда стремятся к миру, сотрудничеству и взаимопониманию.

Путин открыл памятник Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге
Путин на катере обошёл парадную линию боевых кораблей на Неве

До этого Путин принял участие в торжественном открытии памятника адмиралу Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге. Монумент расположен в центре города, на площади Труда. Рядом находятся различные городские объекты, связанные с Российским флотом.

Утром Верховный главнокомандующий принимал морской парад, устроенный в связи с Днём ВМФ. В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева президент на катере обошёл парадную линию боевых кораблей.

Ещё президент посетил Александро-Невскую лавру, где находятся мощи Александра Невского. Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского.

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