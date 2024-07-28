Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Синоптик сообщил подробности

28 июля в Москве станет последним по-настоящему жарким днём лета. С понедельника в городе установится тёплая, а местами и прохладная погода.

Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, столичный регион накроет североатлантический циклон "Кирсти". Он принесёт в Москву понижение температуры до плюс 20 градусов. Также в регионе зарядят ливневые дожди разной интенсивности.

По сведениям Гидрометцентра, на следующей неделе ночная температура в Москве и области не превысит 16 градусов. Днём будет около 20-22 тепла. Сильный дождь ожидается утром 29 июля.

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