Ростов-на-Дону из-за аварии частично обесточен

Электричество обещают включить через три часа

Часть Ростова-на-Дону осталась без электричества. Компания "Донэнерго" с 17:26 с интервалом в 15-20 минут сообщила сразу о трёх авариях.

Сначала произошло технологическое нарушение в сети 6 киловольт, что привело к частичному отключению потребителей на 15 улицах и площадях города. Затем авария оставила без света жителей ещё семи улиц. В сообщении о третьем ЧП указывалось о прекращении электроснабжения на 12 улицах Ростова-на-Дону.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – три часа, сообщили энергетики.

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