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Московский пенсионер отдал мошенникам внедорожник и 9 миллионов рублей

22:20
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Злоумышленников ищут

73-летний москвич отдал мошенникам автомобиль Mitsubishi Outlander и 9 миллионов рублей. Пенсионера обманули по известной схеме.

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Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине позвонил лжесотрудник силовой структуры и сообщил о попытке неких противоправных действий в отношении него. Потом раздался звонок подельника, представившегося сотрудником банка, который убедил пенсионера обналичить денежные средства со счетов и в дополнении к этому взять кредит.

На этом обман доверчивого москвича не закончился. Мошенники выманили у пенсионера его внедорожник. Ему пришлось его продать и перевести деньги злоумышленникам.

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