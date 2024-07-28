Московский пенсионер отдал мошенникам внедорожник и 9 миллионов рублей

Злоумышленников ищут

73-летний москвич отдал мошенникам автомобиль Mitsubishi Outlander и 9 миллионов рублей. Пенсионера обманули по известной схеме.

Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине позвонил лжесотрудник силовой структуры и сообщил о попытке неких противоправных действий в отношении него. Потом раздался звонок подельника, представившегося сотрудником банка, который убедил пенсионера обналичить денежные средства со счетов и в дополнении к этому взять кредит.

На этом обман доверчивого москвича не закончился. Мошенники выманили у пенсионера его внедорожник. Ему пришлось его продать и перевести деньги злоумышленникам.

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