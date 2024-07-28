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Нетаньяху собрал министров на экстренное совещание

22:14
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Накануне на Голанских высотах погибли дети

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с участием ключевых министров правительства, сообщила его канцелярия. Консультации проходят в связи с резким обострением ситуации после обстрела Голанских высот.

27 июля при обстреле посёлка на Голанских высотах погибли 12 человек, в основном дети и подростки. Ракета упала на стадионе в то время, когда там было много людей.

Израиль обвинил в атаке "Хезболлу". В Тель-Авиве утверждают, что на стадионе в Мадждаль-Шамсе упала ракета, выпущенная с юга Ливана. Эксперты опасаются, что на Ближнем Востоке может начаться новая кровопролитная война.

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