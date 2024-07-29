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МИД Израиля пообещал Эрдогану судьбу Саддама Хусейна в ответ на угрозы вторжения

02:56
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Глава МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдогану следует помнить "чем всё закончилось" для Хусейна после угроз атаковать Израиль

МИД Израиля пообещал Эрдогану судьбу Саддама Хусейна в ответ на угрозы вторжения. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает Times of Israel.

Глава МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдогану следует помнить "чем всё закончилось" для Хусейна после угроз атаковать Израиль.

Вчера президент Турции заявил, что его страна может войти в Израиль так же, как "в своё время вошла в Нагорный Карабах и Ливию". Так турецкий лидер подчеркнул готовность любыми средствами поддержать Палестину.

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