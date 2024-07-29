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Российские войска улучшили тактическое положение на основных участках фронта

07:45
  • понедельник
  • 29 июля 2024

За сутки противник потерял свыше 1900 боевиков

В зоне спецоперации российские войска улучшили тактическое положение на основных участках фронта. За сутки противник потерял свыше 1900 боевиков и большое количество техники, в том числе иностранного производства.

На южнодонецком направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота захватили несколько опорных пунктов националистов. Бойцы зачищают укреппозиции в районе Времевского выступа, где радикалы пытаются окопаться после бегства из Старомайорского и Урожайного. Наши штурмовики продвигаются под прикрытием артиллерии, которая уничтожает пулеметные точки и ДОТы врага. При этом противник старается избегать прямого боестолкновения и применяет дроны-камикадзе.

На авдеевском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Мста" группировки "Центр" уничтожил очередной американский танк "Абрамс". Хваленую натовскую технику подбили высокоточным боеприпасом "Краснополь". Экипаж долго охотился за танком, который в итоге просто застрял в грязи. Как отмечают артиллеристы, эта тяжелая машина не предназначена для таких условий.

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