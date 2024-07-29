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Стало известно о новых подвигах бойцов в зоне СВО

07:45
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Младший сержант Анатолий Тесля оперативно отремонтировал поврежденную осколками аппаратуру связи

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО.

Младший сержант Карен Гаспарян оказывает первую помощь раненым. Работать часто приходится на линии соприкосновения под массированными обстрелами ВСУ. Рискуя жизнью, Карен уже спас более 30 российских военнослужащих.

Младший сержант Анатолий Тесля во время вражеской атаки с применением американских систем РСЗО оперативно отремонтировал поврежденную осколками аппаратуру связи. Это позволило сохранить устойчивое управление войсками.

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