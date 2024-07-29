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В Уссурийске прошел традиционный фестиваль в честь Дня тигра

08:07
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Праздник появился в 2010 году

29 июля отмечается Международный день тигра. Он призван защитить самого крупного представителя семейства кошачьих на Земле, занесенного в Красную книгу.

Праздник появился в 2010 году после первого "Тигриного саммита" в Санкт-Петербурге. Тогда большинство стран, где обитает этот хищник, решили его оберегать. В России сейчас проживает порядка 750 особей. В национальном парке "Земля леопарда" популяция амурского достигла предельной численности.

На Останкинской телебашне в понедельник появилось изображение редких хищников. Подобные логотипы - и на телевышках в других городах. А в Уссурийске прошел традиционный фестиваль. Более полутора тысяч жителей устроили настоящее карнавальное шествие, главным героем которого стал хозяин тайги.

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