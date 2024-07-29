ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль нанес серию ударов по территории Ливана

07:54
  • понедельник
  • 29 июля 2024

ЦАХАЛ атаковала 15 населенных пунктов соседнего государства

Израиль нанес серию ударов по территории Ливана. ЦАХАЛ атаковала 15 населенных пунктов соседнего государства.

Как отметили в Тель-Авиве, это ответ на угрозы "Хезболла". Хотя движение отрицает свою причастность к обстрелу поселения на Голанских высотах, армия еврейского государства применила авиацию и тяжелую артиллерию. США предостерегли Израиль, что удары по объектам "Хезболла" в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля. Ряд авиакомпаний уже приостановил полеты в Ливан, опасаясь бомбардировок.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для поддержки Палестины его войска, если это потребуется, способны войти на территорию Израиля. Позицию Анкары немедленно осудили в Тель-Авиве, сравнив Эрдогана с Саддамом Хусейном. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Удар по территории Ливана
Удар по территории Ливана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.