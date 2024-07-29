ЦАХАЛ атаковала 15 населенных пунктов соседнего государства

Израиль нанес серию ударов по территории Ливана. ЦАХАЛ атаковала 15 населенных пунктов соседнего государства.

Как отметили в Тель-Авиве, это ответ на угрозы "Хезболла". Хотя движение отрицает свою причастность к обстрелу поселения на Голанских высотах, армия еврейского государства применила авиацию и тяжелую артиллерию. США предостерегли Израиль, что удары по объектам "Хезболла" в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля. Ряд авиакомпаний уже приостановил полеты в Ливан, опасаясь бомбардировок.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для поддержки Палестины его войска, если это потребуется, способны войти на территорию Израиля. Позицию Анкары немедленно осудили в Тель-Авиве, сравнив Эрдогана с Саддамом Хусейном.

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