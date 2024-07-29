"Норд-Ост", Беслан, Буденновск: легендарная группа "Альфа" отмечает полувековой юбилей

Для бойцов спецподразделения жизни заложников всегда дороже их собственных

Сколько в подразделении действующих сотрудников – военная тайна. Информация о том, где находится база, тоже засекречена. "Альфа", о точном числе операций которой никто и никогда не расскажет, - лучшие в борьбе с терроризмом.

"Основная специфика нашей службы – это освободить, обезвредить. Это захватить и предать суду того же бандита, того же преступника", - говорит ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Климов.

Он отслужил в "Альфе" почти 28 лет. Рассказывает, что методика отбора в подразделение с годами практически не изменилась. Спортивная и боевая подготовка – это, конечно, само собой. Но есть моменты, на которые обращают не меньшее внимание.

"Если родители оказывались против, мы очень под большие сомнения брали возможность службы в подразделении этого кандидата. Все понятно, что человек стремиться построить свою жизнь, но с мнением родителей, с мнением супруги мы все должны считаться – без этого мандатная комиссия не рассмотрит кандидатуру", - продолжает Сергей.

Очень сложно жить в таком режиме – быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Сложно в том числе родным и семье бойца.

"Раньше были такие мультитоны, как у врачей скорой помощи. Потом пейджеры. Сейчас телефоны. Поступает команда, что все дела бросить и срочно прибыть в отдел. И все понимают, что случилась какая-то беда", - уточняет Климов.

Альфа создавалась в 1974 году как подразделение для борьбы с терроризмом, для освобождения заложников. Их было всего тридцать парней. От других солдат, может быть, отличались только шевронами на рукавах – с буквой А. Ну и, конечно, подготовкой: быть сильнейшими на земле, под водой и в воздухе.

Известны несколько десятков спецопераций, в которых принимала участие "Альфа". Это и штурм дворца Амина в Кабуле в 1979-м. Захваты заложников и самолетов, которых немало происходило в конце восьмидесятых и в девяностых. Командировки на Северный Кавказ. Особняками стоят события в Буденновске в 1994-м. "Норд-Ост" в Москве, Беслан. Трагические для страны события и эпизоды неподражаемого мужества. Они гибли, но выносили на руках детей, прикрывая их своими телами.

"Есть чувство страха. Есть понимание того, что ты можешь погибнуть. Были случаи, что отказывались прыгать с парашютом – мы проходили ВДВ. Так что мы такие же люди, как и все. Просто мы настроены на другой объем работы и на другое состояние нашего внутреннего убеждения – для чего мы служим в этом подразделении, - объясняет Климов.

"Альфа" всегда спасала людей. А в 1991-м и 1993-м, возможно, спасла и страну. Оба раза командиры получали приказ штурмовать Белый дом, что могло бы привести к колоссальным жертвам среди безоружных демонстрантов. В 1993 году, бойцы, проигнорировав приказ, по собственной инициативе пошли на переговоры.

Ветераны "Альфы" рассказывают, что на главном входе в подразделение висят фотографии погибших спецназовцев. Сейчас их уже более 30 человек. И каждый боец, проходя мимо, всегда отдаёт дань памяти своим сослуживцам. И если теперь эпизодов захвата заложников, для борьбы с которыми создавалась "Альфа", стало меньше, то вот специальных задач, особенно в период проведения СВО, значительно больше. Все они пока находятся под грифом секретно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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