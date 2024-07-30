Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Марс, Луна и Селена заключили союз в Близнецах

Овны

Вас можно поздравить: Хирон в вашем знаке образует с Венерой конфигурацию, которую называют воротами Золушки! В любви вас сегодня точно ждет удача.

Тельцы

Поторопитесь домой – там вас ждет что-то очень приятное. Возможно, близкие готовят сюрприз. Или вы сами решите поднять всем настроение и порадовать семью.

Близнецы

Планеты что-то затевают! В вашем знаке Марс, Луна и Селена заключили союз и спешат принести новости или предложения, от которых вы точно не откажетесь.

Раки

Срочно на собеседования, деловые переговоры и беседы с начальством! Ворота Золушки открываются в секторах карьеры и денег – не упустите момент!

Львы

Ваше очарование сегодня подберет ключ к любому сердцу. Вы будете удачливы практически в любом деле, если используете свою харизму и природные таланты.

Девы

У этого дня очень понятная энергия, так что вам не составит труда ею воспользоваться. Делайте деньги или ритуалы на деньги, но никому не рассказывайте.

Весы

Небесная Золушка готова устроить вашу личную жизнь. Представителям знака, которые ищут любовь, стоит выйти на охоту. А тем, у кого есть пара, устроить что-то объединяющее.

Скорпионы

Союз Венеры и Хирона предлагает помощь в карьерном росте или расширении бизнеса. Дерзайте, один такой день может быть важнее целого года!

Стрельцы

Если вы ищете партнеров за рубежом, задумали путешествие, издание своей книги или юридическое дело, начинайте сегодня. Такой старт обязательно приведет к успеху.

Козероги

Все про недвижимость: снимайте, сдавайте в аренду, покупайте и продавайте – день для этого идеален. Ремонт, переезд и другие домашние дела также пройдут гладко.

Водолеи

Вы сумеете договориться с кем угодно: ваше очарование и дар убеждения сейчас на высоте. А еще этот день хорош для поездки в свадебное путешествие.

Рыбы

Рассматривайте все предложения о заработках – где-то среди них находится очень выгодное дело. А вот мечты разбогатеть, не вставая с дивана, лучше отбросить.

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