Российская система ПВО за ночь сбила 39 украинских беспилотников

Не обошлось без материального ущерба

В ночь на понедельник, 29 июля, были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, российская система противовоздушной обороны перехватила и ликвидировала 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областями.

При этом не обошлось без материального ущерба. В Воронежской области повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры, но возникший там пожар уже потушили. Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что обломками сбитых беспилотников была повреждена электростанция.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что наша страна продолжит развивать системы противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежа, а также оснащать свой флот гиперзвуковыми комплексами.

Тем временем Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram