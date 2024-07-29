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Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины

08:36
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Он не уточнил, с кем именно планирует это обсуждать

Украина начнет детальное обсуждение с союзниками вопросов "территориальной целостности". Такое заявление сделал в воскресенье, 28 июля, украинский президент Владимир Зеленский.
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Как отметил политик в интервью японскому телеканалу NHK, план действий по достижению мира на Украине будет разработан киевским режимом до конца ноября. Также. По словам Зеленского, вскоре начнутся "детальные обсуждения с подходящими странами по вопросам территориальной целостности".

Конкретика относительно того, с кем именно и какого рода обсуждение планируется проводить, не приводится.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского о скорейшем завершении российско-украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США. Захарова подчеркнула, что на искренность Зеленского рассчитывать в данном случае не приходится.

Тем временем кандидат в президенты США Дональд Трамп в беседе с Зеленским напомнил президенту Украины, что россияне "победили Гитлера, они победили Наполеона", и призвал положить конец конфликту с Россией.

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