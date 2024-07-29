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Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

08:21
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Глава государства переизбрался на третий срок

Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы после обработки 80% протоколов.

По предварительным данным, его поддержали 5 150 092 избирателя (51,2%), сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо, сообщает Venezolana de Televisión.

Его главный соперник - кандидат от крайне правых Эдмундо Гонсалес – получил поддержку 4 445 978 избирателей (44,2%). Остальные восемь кандидатов -  4,6% избирателей.

Тем не менее, соседи Венесуэлы пока не спешат признавать результаты выборов. Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает итоги голосования. Власти Чили ждут выводов международных наблюдателей.

"Режим Мадуро должен понимать, что результатам, которые он публикует, сложно верить", - написал в соцсети X Президент Чили Габриэль Борич.

Николасу Мадуро 61 год. Для него это будет уже третий президентский срок.

UPD (8:59 мск): Перу и Коста-Рика тоже отказались признать победу Мадуро на выборах

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