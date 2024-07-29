Жуткий туман в Новосибирске: самолеты не могут приземлиться, десятки рейсов задержаны

Воздушные судна наматывают круги в воздухе

Утром на Новосибирск опустился сильнейший туман. В результате десятки авиарейсов задержаны в аэропорту Толмачево. Из-за низкой видимости самолеты не могут приземлиться и вынуждены наматывать круги в небе, а некоторые борты отправляют в соседние города.

Так, например, рейс из Москвы в итоге посадили в аэропорту Омска, из Сочи — в Новокузнецке, а из Улан-Удэ — в Томске. Вылет самолетов также откладывается в среднем на несколько часов, передает телеграм-канал SHOT.

У коллег из Mash более конкретная информация. Телеграм-канал сообщает о 30 задержанных рейсах на прилет. Меж тем в Сети в местных пабликах распространяются фотографии и видеозаписи, на которых представлен настолько густой и плотный туман, что действительно ничего не видно на несколько метров вокруг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram