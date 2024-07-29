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Жуткий туман в Новосибирске: самолеты не могут приземлиться, десятки рейсов задержаны

08:21
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Воздушные судна наматывают круги в воздухе

Утром на Новосибирск опустился сильнейший туман. В результате десятки авиарейсов задержаны в аэропорту Толмачево. Из-за низкой видимости самолеты не могут приземлиться и вынуждены наматывать круги в небе, а некоторые борты отправляют в соседние города. 

Так, например, рейс из Москвы в итоге посадили в аэропорту Омска, из Сочи — в Новокузнецке, а из Улан-Удэ — в Томске. Вылет самолетов также откладывается в среднем на несколько часов, передает телеграм-канал SHOT.

У коллег из Mash более конкретная информация. Телеграм-канал сообщает о 30 задержанных рейсах на прилет. Меж тем в Сети в местных пабликах распространяются фотографии и видеозаписи, на которых представлен настолько густой и плотный туман, что действительно ничего не видно на несколько метров вокруг.

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