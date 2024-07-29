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ФСБ задержала агента ГУР, готовившего подрыв автомобиля Минобороны

08:54
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Задержанный дал признательные показания

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР гражданина России, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны.

Как сообщили в региональном отделении спецслужбы, мужчина действовал по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Подрыв он намеревался устроить с помощью самодельного взрывного устройства, в котором, предположительно, было 800 граммов тротила.

Мужчину задержали в тот момент, когда он извлекал СВУ из тайника. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

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