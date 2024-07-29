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75-летняя Пугачева в дерзких шортах еле передвигается

08:52
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Примадонна появилась на фестивале Лаймы Вайкуле

На днях стало известно, что Алла Пугачева с супругом иноагентом Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри прибыла в Латвию. В Юрмале семейство каждый год в середине лета снимает роскошную виллу, где проводит несколько недель. Не секрет, что Примадонна тяжело переносит жару, поэтому комфортный латвийский климат ей как нельзя подходит.

Разумеется, появилась Алла и на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле. Пугачева предстала перед зрителями в черном наряде, который дополнила кокетливой шляпой. Изюминкой образа стали короткие шорты, подчеркнувшие тонкие ноги артистки. Вот только в Сети пользователи в пух и прах раскритиковали внешность Примадонны.

В частности, многие сочли шорты на 75-летней певице недопустимыми. Комментаторы в Сети считают, что в таком почтенном возрасте пора носить более закрытые наряды. Другие высказали мнение, что у Аллы "старческие" коленки, которые необходимо прятать. Третьи обратили внимание, что Примадонна уже еле передвигается, а все "молодится", не понимая, насколько нелепо выглядит в итоге.

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