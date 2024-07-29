Депутат верхней палаты парламента Японии отправился в Россию

Япония относит Россию к странам "третьего уровня опасности"

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию. Об этом в понедельник, 29 июля, рассказали в офисе парламентария.

Политик планирует встретиться с представителями российского Министерства иностранных дел и Росрыболовства, чтобы обсудить возможность возобновления промысла морской капусты у острова Сигнальный.

Наряду с этим Мунэо Судзуки намеревается посетить могилы предков бывших японских жителей южной части Курильских островов, сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии не может комментировать цели и даты визита Судзуки в Россию. Он подчеркнул, что "Россия отнесена к станам с третьим уровнем опасности", а потому какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию", сообщает РИА Новости.

Отношения Москвы и Токио с начала российской специальной военной операции остаются крайне напряженными, к тому же Япония по-прежнему не отказывается от притязаний на Курилы, хотя Россия и подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над архипелагом.

С февраля 2022 года Япония ввела санкции против 1070 россиян и 847 компаний, но ответные меры России воспринимает в штыки. Когда МИД России в ответ на японские санкции запретил въезд в страну 13 гражданам Японии, включая главу Toyota Motor, японский кабмин назвал это неприемлемым.

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