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В Госдуме предложили ограничить длительность ненормированной работы

09:20
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Это поможет исключить злоупотребления со стороны работодателей

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект, который ограничивает совокупную годичную продолжительность ненормированной работы 120 часами.

Как подчеркивается в пояснительной записке к поправкам, они помогут исключить злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников.

Нилов указывает, что законодательство и суды никак не регламентируют привлечение работников к труду в рамках ненормированного рабочего дня, а "необходимость и эпизодичность привлечения к выполнению трудовых функций" является сугубо оценочным критерием, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день женщинам с детьми в возрасте до семи лет. Делать это предлагается каждые два месяца для прохождения ребенком медицинских осмотров.

Кроме того, депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что пятидневные неоплачиваемые выходные нужно предоставлять работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков независимо от того, являются ли родители молодой семьей.

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