Григорий Лепс отдыхает с невестой-внучкой: от счастья так и светится

Исполнитель расслабляется за границей

Шумиха вокруг личной жизни Григория Лепса не утихает. Все началось еще несколько недель назад, когда певец появился на красной дорожке одной из музыкальных премий в сопровождении очаровательной молодой женщины. Артист представил девушку как свою невесту. Эта новость стала для общественности сенсацией.

Журналисты быстро выяснили, что избранницу Григория Лепса зовут Аврора Киба, ей нет и 20 лет и она из весьма обеспеченной семьи. Несмотря на то, что исполнитель якобы уже сделал девушке предложение и вручил колечко с внушительным камнем, которое та приняла, пока ни о какой свадьбе и речи не идет.

Зато Аврора до сих пор получает в социальных сетях самые разные негативные комментарии. По всей видимости, мало людей порадовалось за девушку. Большинство считает этот роман мезальянсом в силу большой разницы в возрасте. Многие комментаторы в Сети называют Аврору "невестой-внучкой".

Сейчас же на своей официальном канале в "Телеграм" Григорий Лепс обнародовал свежее фото, на котором запечатлен с юной избранницей. Довольный певец так и светится от счастья, как подметили в Сети комментаторы.

"Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!!!" - коротко подписал фото исполнитель.

Однако в Сети многие снова раскритиковали пару. Нашлись и такие интернет-пользователи, кто выразил сомнение в искренности этого союза. По их мнению, эти отношения больше похожи на пиар-роман.

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