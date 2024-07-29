Президентские выборы в Венесуэле оборачиваются головной болью для США

Действующий лидер Николас Мадуро набрал 51 процент голосов по итогам обработки 80 процентов протоколов

В выборах президента Венесуэлы участвовали 10 кандидатов. При этом очевидными лидерами и главными соперниками были действующий глава государства Николас Мадуро и представитель оппозиции, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. В итоге у Мадуро - 51 процент голосов, у его оппонента - 44. Разрыв, конечно, не самый внушительный, но реальный. Однако это не помешало оппозиции сразу же объявить результат сфальсифицированным. В Каракасе сторонники Гонсалеса пытались штурмовать избирательные участки, чтобы присутствовать при подсчете бюллетеней. Причем еще по ходу голосования к гражданскому неповиновению весь день призывала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Ей самой верховный суд страны еще весной запретил баллотироваться в течение 15 лет.

Подпитывались оппозиционные протесты и из-за рубежа. Сразу после объявления результатов Чили, Перу и Аргентина заявили, что не признают итоги выборов.

"Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы правительство Мадуро признало поражение. Аргентина в свою очередь не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа", - заявил Хавьер Милей, президент Аргентины.

Это ли не прямой призыв к военному перевороту? Впрочем, ничего удивительного. С приходом Милея к власти политический курс Аргентины сделал разворот в сторону США. В частности, страна отказалась от вступления в БРИКС - буквально за два дня до намеченного срока. И остальные действия следуют в том же русле.

Николас Мадуро уже ответил аргентинскому коллеге: "Появился клуб латиноамериканских фашистов. Я говорю президенту Аргентины Милею – ты не выдержишь больше раунда против меня. Ты - трусливый жук, предатель родины".

Отдельно Мадуро обратился к кураторам Аргентины в Вашингтоне: события 19-20 годов, когда в Венесуэле пытались извне организовать переворот, Каракас помнит очень хорошо.

"Когда Дональд Трамп заявил, что выборы были украдены, мы не вмешивались в это. Мы не говорили, как поступать. Это внутреннее дело США. Вот чего я требую сейчас - уважения конституции и суверенитета Венесуэлы", - сказал Мадуро.

Но в Вашингтоне и не пытаются скрывать истинных намерений в отношении страны, которая многие годы противостоит попыткам США подчинить своей политике всю Латинскую Америку.

"У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю и голоса венесуэльского народа. Крайне важно, чтобы каждый голос подсчитывался честно и прозрачно. Международное сообщество очень внимательно следит за этим и будет реагировать соответствующим образом", - заявил Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

И это в тот момент, когда в самих США царит предвыборный хаос. О демократии Вашингтон сегодня предпочитает заботиться за пределами собственной страны.

"У Google стоит блокировка на поисковые запросы про президента Дональда Трампа. Они навлекут на себя серьезные проблемы, если действительно занимаются вмешательством в президентские выборы", - указал Илон Маск.

А Николас Мадуро тем временем уже принял поздравления с победой от лидером Кубы, Боливии и Никарагуа. Посол России в Венесуэле назвал прошедшие выборы заслуживающими доверия и выразил уверенность, что отношения Москвы и Каракаса продолжат развиваться.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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