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Североатлантический циклон принес в Москву сентябрьскую погоду

11:55
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Но летнее тепло обязательно вернется в столицу

Первые кадры с места прорыва временной перемычки между двумя шлюзами Беломорско-Балтийского канала - бурные потоки воды сносят все на своем пути. Сообщение об аварии поступило в половине седьмого утра. Напора воды не выдержала временная песчаная перемычка, возведённая между 10-м и 11-м шлюзами неподалеку от поселка Надвоицы в Сегежском округе. Там введен режим ЧС.

В Челябинской области после затяжных дождей и прорыва дамбы на Киалимском водохранилище до сих пор напряженной остается ситуация в Еткульском районе и в Еманжелинске. Людей эвакуировали в пункт временного размещения. Река Миасс вышла из берегов и затопила центр Челябинска. Некогда пешеходная набережная стала Венецией в миниатюре. Вода зашла и в жилые дома.

Более 30 человек спасатели вывезли из пансионата "Аврорины зори" - часть скального грунта, которым было отсыпано русло речи Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды.

Жаркий июль в Москве завершается похолоданием и дождями. Североатлантический циклон "Кристи" принес в столицу сентябрьскую погоду.

"Неделя начнется с дождей, местами сильных. Дальше будут продолжаться кратковременные дожди, и погода в общем-то будет прохладной, ниже климатической нормы на 1-2 градуса", - сообщила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра.

Однако репетиция осени не будет продолжительной. Летнее тепло обязательно вернется. И привычные плюс 25 - 27 москвичи еще обязательно увидят. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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