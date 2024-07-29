Кабмин утвердил новую стратегию развития минерально-сырьевой базы

Россия будет наращивать усилия по поиску и развитию новых месторождений редких материалов

Кабинет министров утвердил новую стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Россия будет наращивать усилия по поиску и развитию новых месторождений редких материалов, особенно в труднодоступных районах Арктики и Дальнего Востока. В том числе - для сокращения зависимости от иностранных поставок марганца, хрома и титана.

Также обсудили господдержку первой высоко-скоростной магистрали из Москвы до Санкт- Петербурга. Ее запуск не только почти вдвое сократит время в пути между городами, но и даст толчок для развития экономики.

"Станет способствовать в том числе динамичному развитию промышленных, машиностроительных, перерабатывающих и других предприятий. Даст серьезный инновационный толчок в этой сфере. Поможет нарастить грузопоток, увеличатся заказы, появятся новые рабочие места, а территории вдоль высокоскоростной ветки будут благоустроены, что повысит качество жизни людей", - отметил Мишустин.

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