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Новый президент Ирана посетит Россию в октябре

09:35
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Путин готовится к визиту

Президент России Владимир Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как ожидается, лидеры двух стран встретятся на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее в МИД России заявили, что Москва и Тегеран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписание документа должно состояться в ближайшее время, отметил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

В начале июля в Иране прошли вынужденные президентские выборы из-за гибели в авиакатастрофе лидера страны Эбрахима Раиси. Победу одержал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, он стал девятым президентом страны.

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