Политика переизбрали президентом Венесуэлы

Власти ряда южноамериканских государств отказываются признать Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы по результатам прошедших в этой стране выборов главы государства.

Как написал аргентинский президент Хавьер Милей в соцсети X, его страна "не признает мошенничества и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа".

Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа выступил с осуждением "нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы", допущенных, по его мнению, при проведении президентских выборов. Политик заявил, что Перу не приемлет подобных действий "в отношении народной воли венесуэльцев".

Президент Коста-Рики Родриго Чавес также высказался против провозглашения Николаса Мадуро президентом Венесуэлы, заявив о готовности сотрудничать с "демократическими правительствами континента" и международными органами, чтобы "добиться уважения священной воли народа Венесуэлы", сообщает РИА Новости.

Николас Мадуро между тем собирается в Россию — в апреле в Кремле подтвердили, что этот визит "находится в высокой степени подготовки", уже идет "последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина".

Венесуэльский лидер, комментируя спецоперацию России на Украине, неоднократно выражал поддержку Москве, в отличие от Милея, ратующего за победу киевского режима. В том, что до сих пор не подписано мирное соглашение, Мадуро винит "правительство США и элиты Евросоюза", подчеркивая, что они поддерживают боевые действия, чтобы "оправдать крупные доходы производителей вооружений".

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