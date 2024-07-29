Они действуют совместно с туарегами

Украинские наемники в Африке работают на стороне сепаратистов из племени туарегов. Это подтверждают фотографии, попавшие в распоряжение RT.

Снимки намеревался обнародовать администратор военного Telegram-канала GREY ZONE Никита, известный под позывными Белый и Пятисотый, однако погиб во время нападения туарегов в Мали.

Никита располагал сведениями о том, что африканских сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж, там их обучают управлению FPV-дронами.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины. В перечне есть профессора, спортсмены-олимпийцы и преступники. Например, экс-полицейского из США Пирса Таннера Рида в июле 2023 года арестовывали за действия, связанные с растлением малолетних.

Тем временем западные СМИ пишут, что полсотни ликвидированных иностранных военных под Харьковом — это крупнейшая потеря западных наемников на Украине за 2024 год. Журналисты отмечают, что российские военные стали активно выискивать и уничтожать иностранных военнослужащих в рядах ВСУ.

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