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Собянин рассказал о фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы"

09:57
  • понедельник
  • 29 июля 2024

В столицу привезли свыше полумиллиона растений

Сергей Собянин рассказал, чем удивит в этом году фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы".

Так, в столицу привезли свыше полумиллиона растений, благодаря которым на каждой площадке царит уникальная атмосфера. Посетителей зоопарка встречает огромная зелёная карта джунглей, лесов и других природных ареалов животных. Впервые реализован проект вертикального озеленения небывалого масштаба.

Манежная площадь утопает в тропических и южных садах. У небольшого водоёма словно на курорте можно отдохнуть среди пальм, бамбука, лимонных и оливковых деревьев. После завершения фестиваля экзотические растения передадут в зоопарк и ботанические сады города.
 

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Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"
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