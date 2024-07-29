Собянин рассказал о фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы"

В столицу привезли свыше полумиллиона растений

Сергей Собянин рассказал, чем удивит в этом году фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы".

Так, в столицу привезли свыше полумиллиона растений, благодаря которым на каждой площадке царит уникальная атмосфера. Посетителей зоопарка встречает огромная зелёная карта джунглей, лесов и других природных ареалов животных. Впервые реализован проект вертикального озеленения небывалого масштаба.

Манежная площадь утопает в тропических и южных садах. У небольшого водоёма словно на курорте можно отдохнуть среди пальм, бамбука, лимонных и оливковых деревьев. После завершения фестиваля экзотические растения передадут в зоопарк и ботанические сады города.



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