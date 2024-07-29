Шесть человек пропали без вести после размытия на Беломорско-Балтийском канале

Введен режим ЧС

Режим ЧС ввели в Сегежском округе Карелии после размытия перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала.

Сообщения об аварии поступили в 6:34 по местному времени. Перемычка была временной, ее установили на время реконструкции между 10 и 11 шлюзами, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Как сообщает telegram-канал Baza, пропали без вести шесть человек, в том числе двое детей. Троим удалось спастись.

На месте работают сотрудники МЧС. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.

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