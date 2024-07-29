Названы регионы России, в которых введут туристический налог с 2025 года

Минимальный сбор составит 100 рублей

В четырех регионах России со следующего года введут туристический сбор для отдыхающих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Еще в шести регионах пока обсуждают идею введения налога на туристов.

В каких регионах введут туристический сбор

С 1 января 2025 года заплатить за отдых придется в Суздале. Туристический сбор в жемчужине Золотого кольца составит 100 рублей в сутки. По задумке властей, введение налога на туристов принесет в бюджет региона около 80 млн рублей в год. Эти средства планируется направить на улучшение туристической инфраструктуры.

Сбор появится и в карельском городе Сортавала. Там с туристов возьмут 50 рублей в сутки.

В публикации Mash сообщается, что с 2025 года туристический сбор в размере 50 рублей появится и в Белокурихе Алтайского края. Однако там он уже действует с 2018 года. Последние несколько лет размер сбора не менялся. В 2023 году в бюджет края благодаря сбору поступило свыше 50 млн рублей.

Более сложным путем решили пойти в Вологде. Там размер сбора будет привязан к стоимости размещения в гостинице. В первый год ставка туристического налога составит "не более 1%", затем ее начнут повышать по проценту в год и уже к 2029 году сбор составит 5%.

В каких регионах хотят ввести туристический сбор

Еще в семи регионах пока раздумывают над введением туристического налога. Сбор может появиться в Астрахани, Пскове, на всей территории Алтая, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане.

По данным "ТВ Центра", подумывают о введении туристического сбора и в Чувашии. Местные власти относятся к этому положительно, однако, как подчеркнул в своем Telegram-канале министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, вопрос требует тщательной проработки. По мнению чиновника, дополнительные 100 рублей могут отпугнуть туристов и они предпочтут отправиться на отдых в соседнюю Марий Эл.

В каких регионах России уже действует туристический сбор

Туристический сбор появился в России в 2017 году. Сейчас налог с туристов взимают только в некоторых городах четырех регионов страны: в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

Туристический сбор заменят туристическим налогом

С 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который фактически заменит туристический сбор. Соответствующий закон в июле подписал Владимир Путин.

Новый налог в первый год составит 1% от стоимости проживания. Затем ставка начнет расти каждый год по одному процентному пункту и к 2029 году увеличится до 5%. Минимальная сумма налога составит 100 рублей. При этом регионы сами смогут решать, вводить им туристический налог или нет.

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