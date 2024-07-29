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Израиль пригрозил Эрдогану судьбой Хусейна

10:34
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Турция не исключила введение войск в Израиль

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, казненного в 2006 году после почти четвертьвекового руководства Ираком.
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Кац ответил на высказывания турецкого лидера, допустившего возможность вторжения его армии в Израиль. Израильский министр написал в соцсетях, что "Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль", поэтому "просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось".

В дополнение к этой публикации Кац разместил фотоколлаж из снимков Эрдогана и Хусейна, сообщает ТАСС.

Ранее власти Турции подали иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Анкара обвинила израильского премьера в развязывании геноцида в отношении мирных граждан, проживающих на территории палестинского анклава. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Нетаньяху, что "смерть приближается" к нему.

В апреле Министерство торговли Турции приняло решение ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Ограничения были установлены до тех пор, пока Тель-Авив не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах.

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