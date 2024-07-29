"Дома снесло вместе с людьми": видео с места прорыва перемычки между шлюзами Беломорканала

В зоне подтопления находится СНТ

Жители Сегежского округа Карелии выложили в соцсети видео с места прорыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК).

На кадрах видно, как потоки воды сносят все на своем пути. В настоящий момент числятся пропавшими без вести шесть человек, трем удалось спастись.

"Плотины нет. Вот эти близлежащие дома снесло, с людьми несколько домов", - говорит женский голос за кадром.

ЧП между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошло утром 29 июля. Размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Поток воды хлынул на дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Разрушены три дома, сообщили в МЧС.

Работают спасатели. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация. На место выехал губернатор Карелии Артур Парфенчиков. В Сегежском округе введет режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram