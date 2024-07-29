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Ученые предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре

10:40
  • понедельник
  • 29 июля 2024

На Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня

Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле. Об этом в понедельник, 29 июля, рассказали в центре погоды "Фобос".

Как отмечают эксперты, в ночь на 29 июля впервые за последние 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Она попала в топ-20 самых сильных вспышек с начала 2024 года.

Это может привести к тому, что уже в ночь на 30 июля на Земле начнется магнитная буря класса G1, которая будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине вторника класса G3. Это третий из пяти возможных уровней, сообщает портал "Метеовести".

В мае руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Земле усилилась магнитная буря — таких мощных выбросов солнечного вещества не было с 2005 года. В связи с этим полярные сияния смогли наблюдать увидеть жители Центральной России и южных регионов страны.

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать слабость и головную боль, а также страдать от бессонницы. К сожалению, лекарств от этого явления нет.

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